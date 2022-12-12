Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске более 60% жителей любят праздновать Новый год, а вот ненавидят его всего лишь 2%. Исследование провел портал по поиску работы SuperJob.

Как оказалось, в чистой любви к этому празднику готовы признаться 31% жителей краевой столицы, 32% – любят, но в пределах разумного. Еще 27% сохраняют нейтралитет, а вот не любят Новый год всего 4%. Еще 2% откровенно признаются, что ненавидят весь этот период.

Больше всего этот праздник любят женщины – 71%. Также особой любовью к Новому году отличаются семейные пары с детьми.