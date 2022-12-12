Жители Красноярского края за неделю перевели мошенникам 63,5 миллиона рублей

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В Красноярском крае за прошедшую неделю жертвами мошенников стало 182 человека. В общей сложности они потеряли чуть более 63,5 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.

Одной из пострадавших стала жительница Красноярска. Она увидела на одном из сайтов объявление о сдаче квартиру в аренду. Чтобы забронировать жилье, женщина перешла по ссылке и перевела 10 тысяч рублей предоплаты.

Деньги ушли мошенникам.

Всего с начала 2022 года 7 388 человек перевели на счета интернет-аферистов почти 1,4 миллиарда рублей.