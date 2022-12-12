Дом спорта имени Михаила Дворкина открылся в Красноярске после ремонта

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярске на острове Отдыха после ремонта открылся Дом спорта имени Михаила Дворкина. В обновленном помещении в воскресенье, 11 декабря, прошел матч чемпионата России по волейболу между командами «Енисей» и «Уралочка», сообщает правительство региона.

Капитальный ремонт в Доме спорта проводился в рамках подготовки к мужскому Чемпионату мира по волейболу, который должен был пройти в Красноярске в 2022 году. Несмотря на то, что соревнования прошли не в России, объект отвечает всем требованиям международной федерации волейбола.

Спортсменам обновили раздевалки, сделали тренажерный зал. На площадке появилось современное напольное покрытие. В самом здании полностью заменили инженерно-техническое оборудование и обновили фасад.