В Красноярском крае впервые за 10 лет зафиксировано заражение туляремией

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В Красноярском крае впервые за 10 лет зафиксирован случай заражения туляремией – все произошло в Богучанском районе. Как сообщает глава Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев, инфицирование случилось при контакте с сырым мясом зайца.

В прошлый раз, в 2012 году, 55-летний мужчина разделывал тушку ондатры, после чего обнаружил у себя признаки инфекции.

Туляремия это серьезное заболевание, поражающее лимфатические узлы, кожу, слизистые оболочки глаз, зев, легкие и кишечник. От человека к человеку оно не передается, но является очень опасным заболеванием.

Отметим, что туляремия широко распространена в Красноярском крае. Очаги инфекции есть в Туруханском, Каратузском, Ужурском, Абанском, Богучанском районах, а также Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе, где периодически выделяются культуры туляремийного микроба из объектов внешней среды.

В природе в основном заразу переносят мыши, водяные крысы, ондатры, бобры, хомяки, зайцы.