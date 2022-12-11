Рабочая неделя в Красноярске начнется с сильных морозов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая рабочая неделя в Красноярске обещает быть морозной. Потеплеет выше -10 градусов только к выходным, в понедельник же синоптики вовсе ожидают морозы до -22 градусов. Ночью температура опустится до -26.

Во вторник и среду особых изменений не произойдет – термометр все так же будет держаться на отметке в -22 -23 градуса по ночам, днем станет чуть теплее, в районе -15 -18 градусов.

Потепление начнется в четверг – тогда воздух прогреется до -13 днем и -14 ночью. В пятницу температура вовсе поднимется до -9 и продержится так минимум по субботу.