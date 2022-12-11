Красноярца приговорили к общественным работам за кражи у собственной матери

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Красноярска приговорили к общественным работам за серию краж. Обкрадывал он собственную 50-летнюю мать – ее 32-летний сын несколько раз выносил из квартиры бытовую технику и сдавал в ломбард.

В полицию женщина обратилась, когда сумма украденной техники «накапала» на 50 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что кроме ее сына никто в квартиру попасть не мог, и задержали его.

На допросе выяснилось, что с января по апрель красноярец совершил пять «рейсов» за техникой, когда матери не было дома. Деньги, вырученные в ломбарде, он тратил на собственные нужды. Также один раз он украл у соседей с лестничной клетки велосипед.

На мужчину завели уголовное дело о краже. Однако несмотря на то, что статья предусматривает вплоть до 5 лет тюрьмы, красноярец легко отделался – его лишь обязали отработать 380 часов обязательных работ.