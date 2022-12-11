В Красноярске увели из дома 11-летнюю девочку

Фото: "Поиск пропавших детей"

В Красноярске полиция разыскивала 11-летнюю девочку. История запутанная – по одним данным, ее вечером субботы увела из дома некая женщина – якобы знакомая ее матери. По другой версии, вместе с ней был и мужчина.

Девочку якобы увели, чтобы купить ей мороженое, однако назад она не вернулась. Родители почти сразу забили тревогу и обратились к волонтерам-поисковикам, а также в полицию.

Утром 11 декабря сотрудники уголовного розыска нашли девочку. Однако в полиции пока не раскрыли обстоятельства происшествия – лишь уточники, что ребенка нашли и он жив.