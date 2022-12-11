Фото: Служба спасения Красноярского края

Красноярские спасатели за сутки спасли четырех человек. Одним из «клиентов» спасательного отряда оказалась молодая девушка, которая повредила колено на «Столбах». 19-летняя столбистка не смогла спуститься сама, поэтому ее эвакуировали спасатели, которые доставили красноярку вниз, до улицы Свердловской.

Еще трех человек спасатели вывели в районе «Дивногорской Видовки». Им поступило сообщение о пропаже троих мужчин. Сотрудникам пришлось прочесать больше трех километров лесных троп, но в итоге потерявшиеся были найдены и эвакуированы.

А еще один случай вчера произошел на приличном отдалении от Красноярска: в поселке Анаш на юге края обратился к спасателям 67-летний мужчина: он почувствовал сильные боли в сердце. Его эвакуировали и передали врачам скорой помощи.