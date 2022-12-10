В Красноярском крае похоронили бывшего депутата, разведчика спецназа ГРУ Александра Вихрова

Александр Вихров Фото: Иланские вести
В Иланском районе Красноярского края 7 декабря похоронили бывшего депутата городского совета, разведчика спецназа ГРУ Александра Вихрова. Как сообщает районная газета «Иланские вести», Вихров погиб во время участия в СВО. Обстоятельства смерти не разглашаются.
Александр родился в Иланском, в школе увлекался спортом. После окончания Красноярского электромонтажного техникума отправился служить в армию, где, в последствии, перешел служить в спецназ ГРУ.
Вихров участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Был награждён медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть».
Боец вернулся на родину в 2004 году, начал работать – охранником, слесарем, помощником машиниста. Затем стал депутатом местного городского Совета.
Вихров добровольцем отправился в зону боевых действий с началом спецоперации.