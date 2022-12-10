В Канске 12-летнему мальчику пришла повестка из военкомата

Фото: ЧП КАНСК

В Канске повестка из военкомата пришла 12-летнему подростку. Фото опубликовали в паблике «ЧП Канск». Ребенка просят явиться со списком документов к военкому. Родители мальчика задаются вопросами «Что-то изменилось? Зачем так рано в военкомат?», ведь на учет в России ставят с 17 лет.

Действительно, по указанному адресу в повестке – расположен военкомат. Подпись на документе совпадает с именем военного комиссара Канска Александра Киселева.

Оперативно получить комментарий канского военкомата корреспонденту «Комсомольской правды-Красноярск» не удалось, выходной день. Попросили перезвонить в понедельник.

В комментариях пользователи пишут, что это либо ошибка – просто с возрастом ошиблись. Либо просто чья-то злая шутка, ведь повестка сейчас, по мнению комментирующего, выглядит иначе.