На трассе Березовского района произошло ДТП с двумя иномарками, один человек погиб

Синяя машина - Renoult, черная - Toyota Фото: ГИБДД

На федеральной трассе Р-255 в Березовском районе произошло смертельное ДТП с двумя иномарками – Renoult Logan и Toyota Avensis. Как сообщают в ГИБДД, водитель Renoult погиб на месте, а его пассажирка и водитель Toyota получили серьезные травмы.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока непонятно, что послужило причиной аварии – из-за чего столкнулись две машины? С какой скоростью они ехали?

Судя по фотографиям, скорость была очень не маленькая – Toyota сильно развернуло и откинуло в отбойник, лобовое стекло разбито, от передней части авто практически ничего не осталось, кузов сильно повело. У Renoult повреждения не менее серьезные – передняя часть корпуса просто всмятку, как и большая часть машины.

На место ДТП выехал начальник госавтоинспекции Березовского района. Сейчас на 859 км трассы экипажи ДПС организовали реверсивное движение.