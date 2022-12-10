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НовостиОбщество10 декабря 2022 7:11

В Красноярске сотрудники ГИБДД держат на контроле места скопления любителей опасной зимней езды

Водителей, любящих «дернуть ручник» в повороте на парковках, будут нещадно штрафовать
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске сотрудники ГИБДД держат на контроле места скопления любителей опасной зимней езды – дрифта. Как сообщили в ведомстве, в основном водители собираются для опасных маневров на парковке острова Татышев, парковке и прилегающей территории спортивного комплекса Платинум Арена, парковки в районе Красной площади.

Казалось бы, что такого страшного в том, что автолюбители немного покружатся на парковке? На самом деле контролируемый занос, в который пускают автомобиль водители, может пойти не по плану, особенно под управлением не очень опытного автомобилиста.

Машину может откинуть на стоящих рядом людей или автомобили, она может перевернуться, во что-то врезаться и многое другое.

Инспекторы ГИБДД призывают горожан сообщать в полицию о скоплениях водителей, которые совершают опасные маневры, а также фиксировать все на фото и видео.