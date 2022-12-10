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НовостиОбщество10 декабря 2022 3:46

В Красноярске 10 декабря открылась сложная трасса №9 в фанпарке «Бобровый лог»

«Девяточка» обслуживается подъемниками К1 с 10 утра
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском фанпарке «Бобровый лог» 10 декабря открылась самая сложная горнолыжная трасса №9. «Девяточка», как её ласково называют любители горных лыж и сноуборда, доступная для катания с 10:00 утра. В пресс-службе фанпарка напоминают, что трасса обслуживается подъемником К1 до 16:00.

Уровень сложности трассы – наверху «красный» (сложный), внизу – «синий» - легкий. Но новичкам без инструкторов или сопровождения лучше по трассе не скатываться. Напомним, что длина «Девяточки» 1566 м, перепад высот 347 м.