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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 3:23

В Красноярском крае найден пропавший 1 декабря мужчина

48-летний мужчина отправился в лес и не вернулся
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: КГКУ Спасатель

Фото: КГКУ Спасатель

В Красноярском крае найден пропавший 1 декабря 48-летний мужчина. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», житель поселка Лугавское ушел в лес и не вернулся.

Тело мужчины было обнаружено 9 декабря в том же лесном массиве. Спасатели успели обследовать 3 кв/км лесного массива и 20 километров лесных дорог, когда нашли пропавшего. К несчастью, помочь ему уже было ничем нельзя. Специалисты передали погибшего сотрудникам полиции.

Отметим, что с начала 2022 года за помощью в поисках обратились 102 человека, по сообщениям которых были организованы поиски 124 человек, найдено 83 человека.