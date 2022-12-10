В честь 200-летия Енисейской губернии в Красноярске прошел масштабный концерт

Фото: Александр Черных

В честь 200-летия Енисейской губернии в Красноярске прошел масштабный театрализованный концерт во Дворце спорта им Ивана Ярыгина. Как рассказали на сайте правительства, среди приглашенных были представители разных уровней власти, политические и общественные деятели, гости из других регионов и многие другие.

Праздничное мероприятие в Красноярске стало кульминацией всей программы, которая проходила в течение года не только в Красноярском крае, Тыве и Хакасии, но и в Москве. Отметим, что это стало возможным благодаря инициативе губернатора региона при поддержке руководства Тувы и Хакасии.

Во время торжественной части выступил глава Красноярского края. Александр Усс сказал, что образование Енисейской губернии 200 лет назад оказало колоссальное влияние на развитие трех регионов Сибири. Губерния – это точка, в которой впервые сошлись пути народов, населяющих берега Енисея. Многое из того, что было начато в те времена, нашло продолжение сейчас, в трудах новых поколений.

Также губернатор вручил жителям Красноярского края, Тывы и Хакасии краевые и государственные награды. Отметим, что впервые состоялось награждение почетным знаком «200 лет образования Енисейской губернии». Награда была специально придумана и утверждена к юбилею Енисейской губернии.

После торжественной части зрителям представили уникальную многожанровую постановку, познакомившую с историей и культурой трех регионов, которые раньше входили в состав Енисейской губернии: Красноярский край, Республика Тыва и Республика Хакасия. В концерте приняло участие около 1300 человек. Это как молодые начинающие исполнители и ансамбли, так и известные артисты, и прославленные на весь мир творческие коллективы не только из Красноярского края, но и Хакасии, Тывы, Санкт-Петербурга, Кемеровской и Новосибирской областей.

Напомним, что 10 декабря во Дворце Ярыгина состоится повтор концерта.