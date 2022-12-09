Более тысячи работ прислали дети из разных уголков страны на конкурс «Открытка Деду Морозу»

Рисунок: Варвара Семенова

География охвата творческого конкурса «Открытка Деду Морозу» поражает своим масштабом. Вы только представьте: Красноярск, Абакан, Минусинск, Сосновоборск, Кызыл, Норильск, Лесосибирск, Енисейск и даже Донецк! И это только крупные города, а ведь еще десятки населенных пунктов из Богучанского, Абанского, Назаровского, Ачинского, Курагинского и еще ряда районов нескольких регионов России.

Фантазии юных участников можно позавидовать – рисуют, лепят, вырезают, шьют, и даже используют новые технологии!

Так, Варвара Семенова из Красноярска нарисовала, как семья зайцев отмечает Новый год.

Рисунок: Максим Нохрин

Одиннадцатилетний Максим Нохрин из Курагино использовал для изготовления новогоднего сюрприза графический редактор ГИМП (даже не спрашивайте, что это такое!).

Шестилетний житель Енисейска Егор Сухарев тоже от всей души поздравил зимнего волшебника с праздником: «Здравствуй, Дедушка Мороз! Поздравляю тебя с Днем рождения! Никогда не болей! Дарю тебе от всего сердца открытку! Жду тебя в гости!».

Рисунок: Егор Сухарев

Пятилетний Миша Кулинич очень-очень ждет от этого Нового года чудес Миша. Поэтому его рисунок и называется «Снежная сказка».

Напомним, конкурс «Открытка Деду Морозу» — это совместный проект медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск и сети дискаунтеров «Батон» (входит в группу компаний «Красный Яр»), которой в декабре исполняется 25 лет.

Рисунок: Кулинич Миша

Голосование за работы конкурсантов стартует с 12 декабря и продлится по 19 декабря. Итоги подведем 20 декабря. Тогда и станут известны имена 25 победителей. Каждый получил диплом и памятный подарок.

Все подробности на странице конкурса здесь!