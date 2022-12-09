Красноярские следователи ищут подростка, пропавшего больше года назад

Фото: СК по Красноярскому краю

Краевой СК разыскивает подростка, который пропал в прошлом году в Козульке. 14-летний Никита Воронин ушел гулять и свернул на грунтовую дорогу, ведущую через лес к поселку Кедровому. После этого о нем никто ничего не слышал.

В Следкоме пояснили, что делом подростка занимается первое управление по расследованию особо важных дел. Следователи допросили живущих в районе охотников, водителей, которые ехали по дороге в день пропажи подростка, и других свидетелей.

– С применением поисковых собак и квадрокоптера проведены дополнительные поисковые мероприятия. Дополнительно обследованы и осмотрены лесные массивы вокруг населенных пунктов. Проведены дополнительные осмотры колонок и водяных колодцев, мероприятия по проверке социальных учреждений, учреждений здравоохранения, проведены подворовые и поквартирные обходы. До настоящего времени ребенок не обнаружен, – заключили в СК.

В день пропажи ребенок был одет в футболку, бейсболку, сланцы и трико. Рост Никиты – около 160 см, волосы короткие, черные, глаза карие. Подросток может говорить сам с собой, при этом он не вступает в контакт с людьми и не ориентируется на местности.