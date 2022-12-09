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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:38

В Красноярском крае планируют за три года построить 21 школу

В Красноярске в следующем году появится новый детсад
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае планируется построить 21 новую школу к 2025 году. Также власти вынашивают планы на строительство трех детсадов и трех профучилищ. Уже в следующем году в крае планируется возвести первые четыре школы.

В числе первых школ – учебные заведения на 165 человек в поселке Нарва, на 450 в селе Ванавара, на 550 в поселке Мотыгино и на 115 учащихся в поселке Первомайск. Кроме того, у Уярского сельхозтехникума появится общежитие на 300 мест.

В самом Красноярске в следующем году возведут детский сад на 300 мест. Планируется, что в 2024-2025 годах в крае завершат строительство 15 школ для 6,5 тысяч учащихся.