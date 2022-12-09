В Красноярске задержали еще одного чиновника по делу о коррупции в МАУ «ЦСК» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске по делу о мошенничестве в Центре спортивных клубок задержали начальника физкультурно-оздоровительных клубов Сергея Селеговского. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

По версии следователей, с июня 2020 по сентябрь 2022 года он вступил с начальником «ЦСК» Максимом Кузнецовым. Вместе они крали деньги, которые выделяло Главное управление по физкультуре и спорту мэрии Красноярска.

Так, Селеговский вел фиктивную табель учета рабочего времени сотрудников и заставлял подчиненных формировать ложные сведения о работе инструкторов, количестве участников и проведенных спортивно-массовых занятиях. Сумма ущерба составила 18 миллионов рублей.

Уголовные дела в отношении чиновников соединены в одно производство.