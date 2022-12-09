В Красноярске на Телевизорной откроется новое электродепо. Фото: мэрия Красноярска

На улице Телевизорная в Красноярске откроется новое электродепо. Об этом сообщает городская администрация.

Новое депо понадобилось в связи с масштабным обновлением городского электротранспорта. Старое депо едва справляется с возросшими нагрузками.

Ранее в этом гараже находился спецпарк Универсиады. А вскоре появятся стояночные боксы, диспетчерский пункт, ремонтные мастерские, автомоечные комплексы, склады.

Решение передать эти помещения и землю в муниципальную собственность 9 декабря приняли депутаты Законодательного Собрания края.