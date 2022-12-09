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НовостиОбщество9 декабря 2022 9:33

В Красноярске на Телевизорной откроется новое электродепо

Существовавшего депо стало недостаточно
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на Телевизорной откроется новое электродепо. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске на Телевизорной откроется новое электродепо. Фото: мэрия Красноярска

На улице Телевизорная в Красноярске откроется новое электродепо. Об этом сообщает городская администрация.

Новое депо понадобилось в связи с масштабным обновлением городского электротранспорта. Старое депо едва справляется с возросшими нагрузками.

Ранее в этом гараже находился спецпарк Универсиады. А вскоре появятся стояночные боксы, диспетчерский пункт, ремонтные мастерские, автомоечные комплексы, склады.

Решение передать эти помещения и землю в муниципальную собственность 9 декабря приняли депутаты Законодательного Собрания края.