В Красноярске на Телевизорной откроется новое электродепо. Фото: мэрия Красноярска
На улице Телевизорная в Красноярске откроется новое электродепо. Об этом сообщает городская администрация.
Новое депо понадобилось в связи с масштабным обновлением городского электротранспорта. Старое депо едва справляется с возросшими нагрузками.
Ранее в этом гараже находился спецпарк Универсиады. А вскоре появятся стояночные боксы, диспетчерский пункт, ремонтные мастерские, автомоечные комплексы, склады.
Решение передать эти помещения и землю в муниципальную собственность 9 декабря приняли депутаты Законодательного Собрания края.