В Красноярске по подозрению в мошенничестве задержан начальник физкультурно-оздоровительных клубов МАУ «ЦСК»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержан начальник физкультурно-оздоровительных клубов МАУ «Центр спортивных клубов». Это очередной арест в рамках громкого дела о хищении из бюджета более 18 миллионов рублей, сообщает следственный комитет региона.

Мужчину обвиняют в мошенничестве при реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске». С июня 2020 года по сентябрь 2022 года он, по версии следствия, вступил в сговор с начальником физкультурно-оздоровительных клубов.

Два года Главное управление по физической культуре и спорту краевой столицы получало фальшивые отчеты о деятельности центра и выделяло деньги, которые шли директору МАУ «ЦСК».

В отчетах указывалось завышенное количество участников и проведенных спортивно-массовых мероприятиях среди населения, рабочее время инструкторов центра тоже искусственно завышали. Эти цифры служили обоснованием для получения субсидии на выполнение муниципальных заданий.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее были задержаны замдиректора центра, специалист по организации спортивно-массовых мероприятий, а так же директор учреждения. Все уголовные дела соединены в одно производство.

Расследование продолжается.