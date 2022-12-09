Житель Красноярска поджег квартиру подруги из-за обиды Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить местного жителя, который поджег квартиру подруги. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Женщина у себя дома выпивала со своим 51-летним мужчиной. Во время застолья они поругались, и обиженный красноярец решил мстить. Он взял бутылку с ацетоном, разлил ее на линолеум и поджег спичкой.

Начался пожар, который опомнившийся мужчина пытался потушить одеялом. Из этого ничего не вышло – ему и хозяйке дома пришлось спасаться бегством. Сумма ущерба составила почти 200 тысяч рублей.

Мужчина раскаялся и пообещал сделать ремонт, но от уголовного преследования его это не спасло. Полицейские завели дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до 5 лет колонии.