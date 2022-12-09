Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 7:21

В южных районах Красноярского края похолодает до -39 градусов

На дорогах гололедица
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В южных районах Красноярского края 10 декабря температура воздуха ночью опустится до -39 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в центральных районах, на юге Таймыра порывы будут достигать 15 метров в секунду.

На дорогах края гололедица, а в горных районах с 10 по 12 декабря будет лавиноопасно.

Кстати, в Красноярске на выходных будет хоть и ветрено, но довольно тепло. В субботу температура поднимется до -8 градусов. Правда, уже в воскресенье термометр покажет днем -20 градусов.