В южных районах Красноярского края похолодает до -39 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В южных районах Красноярского края 10 декабря температура воздуха ночью опустится до -39 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в центральных районах, на юге Таймыра порывы будут достигать 15 метров в секунду.

На дорогах края гололедица, а в горных районах с 10 по 12 декабря будет лавиноопасно.

Кстати, в Красноярске на выходных будет хоть и ветрено, но довольно тепло. В субботу температура поднимется до -8 градусов. Правда, уже в воскресенье термометр покажет днем -20 градусов.