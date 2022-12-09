Больше трети красноярцев планируют работать на новогодних праздниках Фото: Мария ЛЕНЦ

31% жителей Красноярска собираются работать на грядущих новогодних каникулах. К такому выводу пришли аналитики Avito Работа.

Так, непосредственно в праздник Нового года 31 декабря-1 января работать будут 23% красноярцев, в остальные праздничные дни – 31%. Работа оказалась одним из наиболее популярных вариантов новогоднего времяпрепровождения. Выше по результатам исследования оказались только «встречи с близкими» и «просмотр кино».

Кроме того, для 32% красноярцев 31 декабря будет самым обычным полным рабочим днем. Еще 17% выйдут на сокращенный рабочий день. А вот 1 января красноярцы собираются отдыхать – лишь 3% ответили, что будут работать, причем «на полный день» отправится лишь треть из этой категории.

И 31 декабря, и 1 января работать будут 4% жителей Красноярска. Большинство из данной категории работают в эти дни из-за специфики профессии: это врачи, руководители подразделений, инженеры и другие. Кто-то работает в праздники из-за сменного графика, а больше половины опрошенных ответили, что берут «праздничные» смены ради заработка.