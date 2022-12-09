Под домашний арест отправили подозреваемого в получении взятки экс-директора красноярского «Татышев-парка»

Фото: СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Подозреваемого в получении крупной взятки бывшего директора «Татышев-парка» поместили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Пока экс-руководителя проверяют на причастность к получению взяток за помощь в заключении контрактов на оказание услуг по техообслуживанию светодинамической медиасистемы Вантового моста «Виноградовский», музейного центра «Площадь Мира» и Красноярской краевой филармонии.

Пост директора Сергей Васильев занимал с марта 2021 года по октябрь 2022 года. В период с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года между «Татышев-парком» и ООО «Сибирский теплый дом» было заключено 4 договора на сумму более 42 миллионов рублей.