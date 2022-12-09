В Красноярском крае приняли бюджет с дефицитом 13% Фото: Мария ЛЕНЦ

9 декабря в Красноярском крае единогласно приняли бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, дефицит составил 13%.

Так, доходы бюджета составят 344 миллиарда рублей, расходы – 389 миллиардов, то есть – дефицит составит 13%. Его профинансируют через остатки денег на начало года и инфраструктурного бюджетного кредита.

Расходы увеличатся на следующие сферы:

- Здравоохранение – расход вырастет на 4 млрд;

- Социальная политика – на 3,2 млрд;

- Образование – 1,8 млрд;

- Экология – 1,4 млрд.

В 2024 году доход составит 346 миллиардов, расход – 388 миллиардов. В 2025 – доход составит уже 350 миллиардов, расход – 380 миллиардов рублей.