США могут использовать для обмена сына губернатора Красноярского края Артема Усса

Фото: МВД по Красноярскому краю

Сын красноярского губернатора Артем Усс может быть использован США для обмена с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сейчас запрос на экстрадицию Артема Усса в США находится рассмотрении итальянского минюста. Если же этот орган не захочет брать на себя ответственность, решать вопрос об экстрадиции будет Государственный совет. Но итальянская прокуратура уже дала предварительное заключение по запросу США.

При этом, по словам источника, американцы торопят процесс. Не исключено, что за этой заинтересованностью стоит желание США использовать Усса-младшего для обмена на своего гражданина.

Сейчас сын главы края находится под домашним арестом. Напомним, что его обвиняют в обходе санкций. В США Артему Уссу грозит до 30 лет колонии.