В Красноярске расширят поддержку участников спецоперации Фото: Мария ЛЕНЦ

9 декабря в Заксобрании края приняли законопроект, который расширяет круг льготников, кому положены выплаты в связи с участием в СВО. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Так, выплаты будут получать дети сотрудников ОВД, погибших в СВО. Документ был внесен на рассмотрение по инициативе губернатора Александра Усса.

Внесение данной поправки стало актуальным после гибели троих сотрудников красноярской полиции в Херсонской области в октябре 2022 года. Теперь их дети будут получать ежемесячную выплату.