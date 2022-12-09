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НовостиОбщество9 декабря 2022 5:25

В Красноярске расширят поддержку участников спецоперации

Краевые парламентарии приняли соответствующие поправки
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске расширят поддержку участников спецоперации

В Красноярске расширят поддержку участников спецоперации

Фото: Мария ЛЕНЦ

9 декабря в Заксобрании края приняли законопроект, который расширяет круг льготников, кому положены выплаты в связи с участием в СВО. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Так, выплаты будут получать дети сотрудников ОВД, погибших в СВО. Документ был внесен на рассмотрение по инициативе губернатора Александра Усса.

Внесение данной поправки стало актуальным после гибели троих сотрудников красноярской полиции в Херсонской области в октябре 2022 года. Теперь их дети будут получать ежемесячную выплату.