В Красноярске горело административное здание на Советской

Фото: скриншот видео телеграм-канала "ЧП Красноярск"

Около 8 часов утра сегодня, 9 декабря, по улице Советской в Красноярске загорелось административное здание. Пожар произошел в помещении, где располагается компания по сервисному обслуживанию локомотивов, рассказывают Gornovosti.

Пожар распространился по площади в 30 квадратных метров.

Чтобы потушить пламя, на место выезжали 25 человек. Кроме этого, в ликвидации огня участвовало 7 единиц техники и пожарный поезд.

На работу железной дороги и движение поездов пожар не повлиял.