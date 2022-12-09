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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 5:20

В Красноярске горело административное здание на Советской

Пожар произошел около 8 часов утра
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео телеграм-канала "ЧП Красноярск"

Фото: скриншот видео телеграм-канала "ЧП Красноярск"

Около 8 часов утра сегодня, 9 декабря, по улице Советской в Красноярске загорелось административное здание. Пожар произошел в помещении, где располагается компания по сервисному обслуживанию локомотивов, рассказывают Gornovosti.

Пожар распространился по площади в 30 квадратных метров.

Чтобы потушить пламя, на место выезжали 25 человек. Кроме этого, в ликвидации огня участвовало 7 единиц техники и пожарный поезд.

На работу железной дороги и движение поездов пожар не повлиял.