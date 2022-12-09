В Красноярске устроившему ночные гонки водителю грозит штраф и лишение прав

Фото: телеграм-канал "ЧП Красноярск"

21-летнему гонщику, который разбил свою машину BMW об опору на пересечении Годенко – Киренского, грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав. Об этом сообщает госавтоинспекция края.

Молодой парень с включенной «аварийкой» прокатился по ночному Красноярску в Октябрьском районе. Его передвижения попали на камеры видеонаблюдения. Водителя не смущали ни «красные» сигналы светофоров, ни то, что периодически он выезжал на полосу встречного движения.

Поездка завершилась столкновением с опорой электроосвещения. Несмотря на то, что машина серьезно пострадала, молодой человек отделался незначительными травмами. Пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался. За это его ждет штраф – 30 тысяч рублей, и лишение прав на срок до 2 лет.

Кроме этого, инспекторы составили еще несколько протоколов. По ним также предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения прав.