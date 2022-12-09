Детский сад в Медицинском городке в Красноярске достроят к концу 2023 года

Фото: правительство Красноярского края

В Медицинском городке Красноярска детсад появится через год. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства образования.

На стройке побывал зампред краевого правительства Алексей Подкорытов, который оценил готовность объекта и напомнил о необходимости соблюдать график. По его словам, работа ведется с небольшим отставанием, сдать детский сад планируется в конце 2023 года.

Здание будет рассчитано на 12 групп, четыре из которых будут для детей 1,5-3 лет, остальные восемь – для детей 3-7 лет. В детском саду будут музыкальные и спортивные залы. А на территории – МАФы, детские площадки и освещение.