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НовостиОбщество9 декабря 2022 4:23

Заместителем министра лесного хозяйства Красноярского края назначен Александр Маслов

Распоряжение уже вступило в силу
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Заместителем министра лесного хозяйства Красноярского края назначен Александр Маслов

Заместителем министра лесного хозяйства Красноярского края назначен Александр Маслов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Новым заместителем министра лесного хозяйства Красноярского края стал Александр Маслов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Распоряжение о назначении на должность 8 декабря подписал председатель краевого правительства Юрий Лапшин. Срок срочного служебного контракта – 1 год.

Отметим, что у министра лесного хозяйства края Алексея Панова по регламенту должен быть один первый зам и четыре заместителя. Маслов как раз пришел на вакантное место.