Заместителем министра лесного хозяйства Красноярского края назначен Александр Маслов Фото: Мария ЛЕНЦ

Новым заместителем министра лесного хозяйства Красноярского края стал Александр Маслов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Распоряжение о назначении на должность 8 декабря подписал председатель краевого правительства Юрий Лапшин. Срок срочного служебного контракта – 1 год.

Отметим, что у министра лесного хозяйства края Алексея Панова по регламенту должен быть один первый зам и четыре заместителя. Маслов как раз пришел на вакантное место.