Прокуратура проверит сообщение о ремонте дороги к дому мэра Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прокуратура проверит сообщение о ремонте дороги к дому мэра Владислава Логинова. Об этом прокурор края Владислав Логинов сообщил на пресс-конференции.

Изначально о ремонте дороги в микрорайоне Славянский до дома мэра Владислава Логинова сообщил бывший кандидат в главы города Алексей Аксютенко. На пресс-конференции у прокурора края спросили, будет ли ведомство реагировать на данную информацию. Прокурор ответил положительно.

Позднее мэрия прокомментировала, что дорога в микрорайон Славянский действительно была отремонтирована по обращению местных жителей, который с 2016 года просили власти отремонтировать проезд к коттеджному поселку.