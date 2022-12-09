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НовостиОбщество9 декабря 2022 3:56

Прокуратура проверит сообщение о ремонте дороги к дому мэра Красноярска

Об этом сообщил прокурор края Роман Тютюник
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Прокуратура проверит сообщение о ремонте дороги к дому мэра Красноярска

Прокуратура проверит сообщение о ремонте дороги к дому мэра Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прокуратура проверит сообщение о ремонте дороги к дому мэра Владислава Логинова. Об этом прокурор края Владислав Логинов сообщил на пресс-конференции.

Изначально о ремонте дороги в микрорайоне Славянский до дома мэра Владислава Логинова сообщил бывший кандидат в главы города Алексей Аксютенко. На пресс-конференции у прокурора края спросили, будет ли ведомство реагировать на данную информацию. Прокурор ответил положительно.

Позднее мэрия прокомментировала, что дорога в микрорайон Славянский действительно была отремонтирована по обращению местных жителей, который с 2016 года просили власти отремонтировать проезд к коттеджному поселку.