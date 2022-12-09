На реконструкцию дороги Енисейск – Высокогорский в Красноярском крае потратят больше 2 миллиардов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае начинается реконструкция 15,5 километров дороги Енисейск – Высокогорский. Работы продлятся два года и обойдутся более чем в два миллиарда рублей, сообщает правительство края.

На первом этапе подрядчик восстановит 15,5 километров от села Потапово до въезда в Городище. В числе работ – реконструкция двух мостов и строительство гофросвода через ручей Исток, а также обустройство 12 водопропускных труб.

Дорога станет шире, кюветы и откосы укрепят и обустроят систему водоотвода.

Фото: правительство Красноярского края

Следующий этап реконструкции продлится с 2024 по 2027 годы. Работы пройдут еще на трех участках дороги. Всего специалисты планируют привести в порядок 47 километров автотрассы.