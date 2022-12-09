В Красноярском крае завершилось расследование крушения самолета с двумя священниками Фото: Архив "КП"

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту крушения самолета «Cessna 182» с двумя священниками в Манском районе Красноярского края. Об этом сообщает Восточный транспортный СК.

Выяснилось, что самолет не был допущен к эксплуатации, а пилот купил его в разобранном виде, и собрал сам в кустарных условиях. Кроме того, сам пилот проверку навыков управления воздушным судном не проходил.

Следователи пришли к выводу, что в авиапроисшествии виноват именно пилот. Его действия были квалифицированы по признакам преступления по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим легким воздушным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека». Однако уголовное дело было прекращено из-за смерти обвиняемого.

Напомним, что 1 мая в Манском районе легкий самолет рухнул в лесу. На борту находились два священника – пилот Юрий Гетман (погиб на месте при крушении) и пассажир диакон Михаил (скончался больнице). Оказалось, что самолет вылетел с аэродрома «Вознесенка» без уведомления и диспетчерского сопровождения.