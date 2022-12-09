Новый вертолет Ми-8 пополнил авиапарк воздушных судов Красноярского края

Фото: правительство Красноярского края

В Бийкит прибыл вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа». В ближайшее время в аэропорт Туры, куда поступило новое воздушное судно, прибудут еще два таких, сообщает правительство Красноярского края.

Новые вертолеты будут перевозить пассажиров и грузы в северных территориях региона. Это будут в том числе и социальные рейсы из Туры в небольшие населенные пункты, для которых воздушное сообщение зачастую остается единственным средством перемещения.

Пере отправкой в аэропорт Ми-8 оснастили дополнительными внешними баками для топлива. Это позволит увеличить дальность полетов без уменьшения вместимости салона.