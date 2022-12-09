В сквере Серебряный в Красноярске построят ледовый городок

В севере Серебряный в Красноярске построят ледовый городок. Фото: admkrsk.ru

В Октябрьском районе в сквере Серебряный начали строительство ледового городка. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

Сейчас начался монтаж, а закончить работы планируется к 23 декабря. В этот день также запланировано костюмированное представление для местных ребятишек.

При оформлении ледового городка будут использованы образы из русского фольклора. Так, на большой ледовой горке Илья Муромец будет возвышаться над Соловьем-разбойником. Общим же посылом городка будет патриотизм и любовь к родине.

Не обойдется в городке и без традиционных ледовых скульптур Снегурочки и Деда Мороза. У основания 16-метровой елки будет вырезана композиция «85 лет Октябрьскому району» - круглую дату район отметит уже в 2023 году.