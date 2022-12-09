Городская администрация прокомментировала ремонт у коттеджа мэра Фото: Мария ЛЕНЦ

В мэрии Красноярска прокомментировали сообщение о ремонте дороги и водопровода рядом с коттеджем Владислава Логинова в микрорайоне Славянский. Ранее сообщалось, что на эти цели ушло 30 миллионов рублей.

В мэрии сообщили, что в микрорайон Славянский ведет лишь одна дорога – со стороны улицы Котельникова, и ее состояние было далеким от идеала. В итоге ремонт решили сделать после многочисленных коллективных просьб местных жителей.

Так, с 2016 года поступило более 50 обращений, люди жаловались на проблемы с водоснабжением. Окончить работы планируется летом 2023 года. Тем не менее, в региональной прокуратуре сообщили о начале проверки.