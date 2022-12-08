Прокуратура проверит еду с тараканами в школе Саяногорска

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Прокуратура Хакасии подключилась к расследованию истории о еде с тараканами в столовой школы №6 в Саяногорске. Ранее возмущенные родители рассказали, что их детям подали картошку с сомнительной добавкой, и требуют от руководства школы отреагировать на инцидент. По сообщениям в СМИ свою проверку организовала и прокуратура.

– В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение законодательства при организации питания детей, а также будет дана оценка качества оказываемых услуг, обеспечения условий хранения продуктов питания, контроля за готовой продукцией, – отметили в ведомстве.

Сами родители на школу жалуются уже давно. По их словам, дети часто находили в еде волосы, а сами они уже готовы снабжать своих чад обедами в дорогу. Вот только в школу запрещено приносить свою еду.