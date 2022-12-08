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НовостиОбщество8 декабря 2022 14:04

Красноярские летчики-наблюдатели первыми в России получили инструкторские лицензии

Программу подготовки инструкторов первой ввели именно в Красноярском крае
Никита ЖЕГЛОВ

Сотрудники краевого Лесопожарного центра первыми в России прошли подготовку по программе подготовки инструкторов. Учения прошли шесть человек, трое из них уже получили статус инструкторов-экзаменаторов.

Подобную программу в России провели впервые – ее появление связано с ужесточением требований к безопасности полетов лесопожарной авиации. Красноярский край первым из российских регионов начал обучение инструкторов.

Основной площадкой для обучения стал новый Авиационный учебный центр на базе аэропорта Шушенское, который открыли только в этом году. Кандидаты прошли контрольно-проверочный полет на самолете Ан-2 и уже обучают первых молодых курсантов, готовящихся стать летчиками-наблюдателями.