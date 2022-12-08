В Саяногорске школьников накормили картошкой с тараканами

Фото: "Саяногорск главный"

В Хакасии детей школы №6 Саяногорска решили накормить картошкой с тараканами. По крайней мере, так утверждает мать одного из школьников – по ее словам, ребенок прислал ей фотографии из школьной столовой. На снимках видна еда с останками тараканов, но точно ли фото сделаны в школе, понять невозможно.

– Я говорю, у меня слов нет! Одну фотографию – там один ребенок сфотографировал. Не знаю, может быть это одна и та же тарелка, утверждать не могу, что-то похоже, вроде как это в одной тарелке нашли, – женщина.

По ее словам, дети и раньше жаловались на низкое качество школьной кухни, а в блюдах находили волосы. Но останки тараканов стали последней каплей – возмущенные родители начали изливать недовольство в школьный чат. В свою очередь, классный руководитель детей сообщила, что сейчас в школе «идет разбирательство».

Многие родители уже готовы снабжать своих детей домашней едой и термосами. Однако тут возникает проблема – в школу запрещено приносить свои обеды.