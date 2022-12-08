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НовостиОбщество8 декабря 2022 10:18

В Красноярске бесхозные подпорные стены перейдут под контроль администрации

Они расположены на неразграниченной земле и не имеют прямой технологической связанности с домами, зданиями и другими объектами
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Администрация Красноярска

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске бесхозные подпорные стены перейдут под контроль администрации. Как сообщили в мэрии, речь идет о тех конструкциях, расположеных на неразграниченной земле и не имеющих прямой технологической связанности с домами, зданиями и другими объектами.

По этим объектам было принято решение, что их будут оформлять как бесхозные и передавать под контроль администрации.

Это решение было принято исходя из соображений безопасности – подпорные стены нужно регулярно обслуживать и следить за их состоянием.