Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске бесхозные подпорные стены перейдут под контроль администрации. Как сообщили в мэрии, речь идет о тех конструкциях, расположеных на неразграниченной земле и не имеющих прямой технологической связанности с домами, зданиями и другими объектами.

По этим объектам было принято решение, что их будут оформлять как бесхозные и передавать под контроль администрации.

Это решение было принято исходя из соображений безопасности – подпорные стены нужно регулярно обслуживать и следить за их состоянием.