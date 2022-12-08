Фото: Администрация Красноярска

В Свердловском районе Красноярска за несанкционированную торговлю накажут 40 человек. Как рассказали в пресс-службе администрации, теперь им всем грозит штраф от 500 до 10 000 рублей в зависимости от вида лица.

Все нарушители были выявлены во время рейда представителей администрации совместно с полицией и городовым. Они обычно проходят в тех местах, где чаще всего можно встретить торговцев: на остановках, пешеходных дорожках и возле супермаркетов.

Наиболее популярные места несанкционированной торговли в Свердловском районе – это ул. Матросова, в районе домов 7-9; проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 127-129 и ул. Судостроительная, 93-97.

При этом администрация города активно поддерживает торговлю садоводов в разрешенных для этого местах, а не там, где придется. К примеру, в Свердловском районе оборудовано около 50 мест по адресам: ул. 60 лет Октября, 45, 41, 26а и ул. Алеши Тимошенкова, 81а. Также в течение года на территории района проходят продовольственные базары. Ближайший состоится уже 16 декабря на площади Свердлова.