В Тасеевском районе Красноярского края впервые появилась мобильная связь

В селе Сивохино Тасеевского района Красноярского края около 500 жителей впервые получили доступ к сотовой связи. Теперь они могут пользоваться всеми возможностями сети LTE МегаФона: современными технологиями звонков, быстрым мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами.

Населенный пункт, расположенный в 230 километрах от Красноярска на левом берегу реки Хандалы, является центром сельского поселения, объединяющего также деревни Корсаково и Лукашино, поселок Ялай. Здесь работают сразу несколько важных социальных объектов: Сивохинская средняя школа, в которой учатся дети из нескольких близлежащих поселений, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека и сельский клуб.

Теперь их сотрудникам и посетителям, а также всем жителям деревни стали доступны услуги современной сотовой связи: стабильные голосовые звонки, в том числе по технологии VoLTE c особенно четким звуком, мобильный интернет 4G со средней скоростью 40 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы комфортно общаться в соцсетях и мессенджерах, дистанционно учиться и работать, слушать музыку и смотреть видео в сети, получать госуслуги в электронном формате и оформлять заказы в онлайн-магазинах.

Отметим, что село обеспечено мобильной связью по государственной программе Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

– В этом году мы совместно с министерством цифрового развития края реализуем самую масштабную за последнее время программу по строительству телеком-объектов в малых населенных пунктах. Основные работы уже проведены, более 7 тысяч человек уже могут пользоваться надежной мобильной связью и быстрым интернетом МегаФона. В декабре мы обеспечим покрытие еще в четырех поселениях, чтобы их жители смогли встретить Новый год на новом «цифровом» уровне и поздравить своих близких с праздником в современных и удобных digital-сервисах, – отметил Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.