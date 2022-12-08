Три современных троллейбуса «Адмирал» выехали на дороги Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на линию по трем маршрутам - № 5, 6 и 15, вышли современные троллейбусы «Адмирал». Еще девять появятся на дорогах города, когда водители обучатся управлению новой техникой, рассказали в администрации города.

Уникальность "Адмиралов" в том, что на автономном ходу они проезжают до 20 километров. Значит, могут перевозить пассажиров даже там, где нет электросети.

Троллейбусы максимально комфортабельные и удобные. Они низкопольные, в центре располагается большая площадка для инвалидных или детских колясок. В салонах есть камеры видеонаблюдения, зарядки для телефонов и валидаторы для безналичной оплаты проезда.

Каждый троллейбус может вместить до 85 пассажиров, посадочных мест – 34.