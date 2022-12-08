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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 8:52

В Тыве двое парней убили 57-летнего мужчину на глазах его внучки

Уголовное дело направлено в суд
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тыве суд ждет двух парней 21 и 22 лет за убийство при отягчающих обстоятельствах. За отказ дать им выпить они зарезали 57-мужчину прямо на глазах его 8-летней внучки, сообщает следственный комитет РФ по Республике Тыва.

Жестокое убийство произошло в декабре 2021 года. Пьяные молодые люди залезли в чужой дом и потребовали выпивку. Хозяин дома отказал им. Тогда парни начали угрожать убить 8-летнюю внучку мужчины, а затем на глазах у ребенка множество раз ударили ее дедушку ножом.

От ран хозяин дома умер на месте, а парни сбежали вместе с имуществом убитого.

Уголовное дело направлено в суд. Судить молодых людей будут по четырем статьям.