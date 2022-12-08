В Красноярском крае полицейский патруль помог замерзающему на трассе 68-летнему водителю

Фото: скриншот видео ГИБДД по Красноярскому краю

Инспекторы ГИБДД помогли замерзающему на трассе «Уяр – Заозерный» водителю «Лады». Машина сломалась, и в ожидании помощи 68-летний мужчина сидел в остывающем на морозе автомобиле, рассказали в госавтоинспекции Красноярского края.

Припаркованную на обочине отечественную «Приору» полицейские заметили утром во время патрулирования. Остановились, и из машины сразу же вышел водитель. Он рассказал, что ехал в Заозерный, но автомобиль по пути сломался.

Мужчине удалось дозвониться до приятелей, однако, пока не приехала подмога, он успел замерзнуть. Полицейским водитель рассказал, что ни один из проезжающих мимо не остановился.

В машине патрульных мужчина отогрелся, зарядил сотовый и дождался приятелей.