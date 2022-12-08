В Красноярском крае ищут пропавшего неделю назад человека

Фото: служба спасения Красноярского края

В Минусинском районе спасатели ищут мужчину, который, по предварительным данным, пропал еще 1 декабря в лесу рядом с поселком Лугавское. Об этом рассказали в службе спасения Красноярского края.

Вчера, 7 декабря, поисково-спасательный отряд обследовал 2 квадратных километра лесного массива и 16 километров лесных дорог, но так и не обнаружил пропавшего.

Напомним, в Красноярске удалось оперативно отыскать 6-летнего мальчика, который сбежал с территории детского сада. Ребенок свой поступок объяснил тем, что хочет быть самостоятельным и гулять один, как старший брат.