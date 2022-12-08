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НовостиОбщество8 декабря 2022 7:04

В Красноярске съезд с Николаевского моста в районе Пашенного построят в конце 2023 года

В 2023 году большего всего ремонтных работ пройдет в Свердловском районе
Авторы (2):
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске съезд с Николаевского моста в районе Пашенного построят в конце 2023 года

В Красноярске съезд с Николаевского моста в районе Пашенного построят в конце 2023 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

Съезд с Николаевского моста на Пашенный в Красноярске будет готов к концу 2023 года. Об этом на слушаниях бюджета города на период 2023-2025 годов сообщил председатель комиссии по горхозяйству Горсовета Красноярска Андрей Козиков.

Помимо съезда в Пашенном в Свердловском районе также отремонтируют улицы Семафорная, Свердловская, Матросова и 60 лет Октября. Кроме того, в стадии разработки проекта расширение Красраба перед кольцом на Предмостной площади.

В Кировском районе отремонтируют улицу Щорса. А в Ленинском улицы Аральская, Говорова и Баразайская.

На левом берегу в 2023 году планируется сдать переезд через Северное шоссе и на Бугаче. Продолжится обустройство подпорной стены и ливневки на улицах 2-я Огородная и Дачная.