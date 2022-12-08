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НовостиОбщество8 декабря 2022 6:57

Банки помогают рассчитать положенные соцвыплаты онлайн

Банки совершенствуют сервисы для расчета социальных выплат, которые полагаются российским семьям. Клиенты смогут уточнить наличие оснований для получения помощи от государства. Заявление на выплаты можно будет оформить через онлайн-каналы банка в упрощенном режиме.

Чтобы узнать, какие пособия от государства полагаются семье на данный момент, клиенту достаточно будет зайти в раздел Госуслуги в интернет-банке ВТБ, выбрать «Социальный калькулятор» и пройти краткий опрос. Сервис подберет соответствующие ситуации выплаты и рассчитает их сумму, а также проинформирует о подходящих продуктах или полезных сервисах от Госуслуг (например, запись в кружок или секцию для ребенка). Это займет не более десяти минут. В ближайшее время услуга также станет доступна в мобильном приложении на Android.

Из раздела «Социальный калькулятор» клиенты банка смогут перейти в соответствующий раздел на портале Госуслуг для оформления заявления на пособие. Реквизиты счета для его зачисления при переходе из онлайн-банка загрузятся автоматически – это позволит сократить время заполнения заявки вдвое.

«В России для граждан действует более трехсот различных видов льгот. При этом единого «окна», где каждый человек мог бы быстро узнать о положенных ему пособиях, рассчитать их сумму и подать заявление, сегодня нет. Наш новый продукт направлен на упрощение получения доступа к необходимой господдержке. На первом этапе проект ориентирован на помощь семьям с детьми», – отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.